صُممت تقنية الركن الذكي من «شيري - CHERY» لتلائم أجواء الخليج الحارة ومواقف السيارات المزدحمة والروتين العائلي اليومي، بهدف جعل كل عملية انطلاق وعودة أكثر سهولة ويسراً.

مع استعداد «CHERY» للعودة إلى السوق السعودية، تطل العلامة التجارية بهوية متجددة وتركيز واضح على تلبية احتياجات المستخدمين المحليين. وبالنسبة للعائلات السعودية التي تقدر الجودة الموثوقة والتقنيات الذكية وتجربة القيادة المريحة، لا تكتفي «CHERY» بطرح تشكيلة جديدة من السيارات فحسب، بل تسعى أيضاً إلى إعادة بناء الثقة وتعزيز ارتباطها بالمستهلكين من خلال حلول تلامس تفاصيل الحياة اليومية في المملكة. ومع اقتراب الإطلاق الرسمي للعلامة في السعودية خلال الربع الرابع من العام، ستبرز تقنية «الركن الذكي الفائق» (SIVP) كواحدة من التقنيات الذكية الرئيسية التي تدعم الحضور المتجدد للعلامة التجارية في السوق.

في المملكة العربية السعودية، لا تُعد عملية ركن السيارة مجرد خطوة ختامية بسيطة للرحلة؛ إذ يواجه السائقون تحديات مألوفة في تنقلاتهم العائلية اليومية، مثل المشي ذهاباً وإياباً تحت أشعة الشمس الحارقة، والتنقل عبر تصاميم معقدة للمواقف في مراكز التسوق الكبيرة، والتنافس على أماكن الوقوف خلال العطلات، والتعامل مع المساحات الضيقة في المجمعات السكنية والراقية، فضلاً عن صعوبة فتح أبواب السيارات الكبيرة (من فئة الدفع الرباعي SUV) في المساحات المحدودة. ومن خلال تقنية (SIVP)، تهدف «CHERY» إلى دمج التكنولوجيا الذكية في تفاصيل الحياة الواقعية هذه، لضمان ألا تقتصر التكنولوجيا على مجرد استعراض للمواصفات، بل تكون وسيلة عملية للتخفيف من المتاعب اليومية التي يواجهها المستخدمون.

تستند تقنية (SIVP) إلى سيناريوهين رئيسيين: «الوصول للمنزل بخطوة واحدة» (One Step Home) و«الانطلاق بلمسة واحدة» (One Tap Departure)، لتقدم بذلك حلاً مصمماً خصيصاً ليتناسب مع الروتين اليومي للمستخدمين في منطقة الخليج. فعند العودة إلى المنزل، يمكن للمستخدمين تفعيل خاصية الركن الذاتي عبر تطبيق الهاتف المحمول بمجرد تواجدهم في منطقة مخصصة داخل موقف السيارات؛ حيث تقوم المركبة بالتحرك داخل الموقف، وتحديد مساحة شاغرة، وتخطيط مسارها، وإتمام عملية الركن. أما عند الرغبة في الانطلاق، فيمكن للمستخدمين استدعاء المركبة عبر التطبيق، لتخرج تلقائياً من مكان الركن وتتوجه إلى منطقة انتظار مظللة (مثل ردهة المبنى أو المدخل)، مما يقلل من الحاجة إلى المشي لمسافات طويلة تحت درجات الحرارة المرتفعة للعثور على السيارة أو استلامها.

تكتسب هذه التجربة أهمية خاصة في السوق السعودي؛ فبالنسبة للعائلات التي تصطحب أطفالاً، أو المتسوقين المحملين بالأكياس، أو السائقين الذين يعتنون بأفراد العائلة من كبار السن، يمكن لتقليل مسافة المشي أو توفير بضع دقائق بعيداً عن أشعة الشمس أن يجعل الرحلة أكثر سهولة وراحة.

تُعد السلامة وتحكم المستخدم ركيزتين أساسيتين في تجربة نظام.SIVP وأثناء التشغيل، يمكن بث لقطات حية للمحيط الخارجي (رؤية محيطية) إلى الهاتف المحمول للمستخدم، مما يتيح له إيقاف النظام مؤقتاً أو تولي قيادة المركبة بنفسه في أي وقت. وقد زُوّد النظام بتقنية الإدراك الشامل بزاوية 360 درجة، ويعتمد على خوارزميات نماذج ذكاء اصطناعي متطورة وشاملة (end-to-end) على المشاة والمركبات وغيرهم من مستخدمي الطريق.

بدءاً من الكشف عن التقنيات الجديدة ووصولاً إلى مبدأ «الابتكار المشترك» مع المستخدمين، ومن القدرات العالمية للمنتجات إلى سيناريوهات التنقل المصممة خصيصاً للسوق السعودي، تعود «CHERY» بقوة إلى السوق السعودي بطرح منتجات متجددة، وتجربة تقنية أكثر تطوراً، ونهج أكثر انفتاحاً في التواصل مع المستخدمين. ومع اقتراب موعد الإطلاق المقرر في الربع الرابع من العام، ستوظف «CHERY» تقنيات ذكية - مثل نظام SIVP - كركيزة أساسية لترسيخ صورة «شيري الجديدة» في المملكة العربية السعودية؛ بوصفها علامة تجارية عالمية للسيارات العائلية القائمة على التكنولوجيا، والتي تتفهم احتياجات العائلات، وتضع السلامة في مقدمة أولوياتها، وتلتزم بخدمة المستخدمين في المملكة على المدى الطويل.