سجل متوسط سعر الريال السعودي في البنك المركزي في مصر، اليوم، 13.22 جنيه للشراء و13.26 جنيه للبيع.



وفي البنك الأهلي سجل السعر 13.24 جنيه للشراء و13.30 جنيه للبيع. وفي بنك مصر 13.24 جنيه للشراء و13.30 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 13.21 جنيه للشراء و13.30 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 13.26 جنيه للشراء و13.30 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي التجاري 12.90 جنيه للشراء و13.25 جنيه للبيع.



وفي بنك البركة 13.23 جنيه للشراء و13.29 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 13.23 جنيه للشراء و13.31 جنيه للبيع.



تعاملات أمس



وفي تعاملات أمس، استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، مع استمرار العطلة الأسبوعية للبنوك، لتظل أسعار الصرف عند مستوياتها المسجلة في آخر يوم عمل بالقطاع المصرفي.



وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.19 جنيه للشراء و13.25 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك المركزي المصري 13.21 جنيه للشراء و13.25 جنيه للبيع. وفي بنك مصر 13.19 جنيه للشراء و13.25 جنيه للبيع.



وفي بنك الإسكندرية 13.15 جنيه للشراء و13.23 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي 13.20 جنيه للشراء و13.24 جنيه للبيع.