شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً خلال تعاملات اليوم (الأحد)، وسط حالة ترقب في الأسواق العالمية. وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في مصر، 5,875 جنيهاً، بزيادة قدرها 20 جنيهاً، وفقاً لتقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.



وأوضح التقرير أن الارتفاع المحدود في أسعار الذهب يعود إلى توازن بين العوامل العالمية الداعمة للمعدن النفيس، مثل استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، والمتغيرات المحلية التي حدّت من وتيرة الصعود، مثل التحسن النسبي في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، ما انعكس على استقرار الأسعار في السوق المحلية.



تحركات محدودة



وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 6,714 جنيهاً، وعيار 18 نحو 5,036 جنيهاً، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 47 ألف جنيه، واستقرت الأوقية العالمية عند 4,120 دولاراً.



وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» سعيد إمبابي: «إن التحركات المحدودة في سوق الذهب تعكس توازناً بين المتغيرات الاقتصادية العالمية والعوامل المحلية المؤثرة في السوق المصرية». وأوضح أن الأسواق لم تتلق محفزات قوية تدفع الأسعار إلى اتجاه صاعد أو هابط بصورة حادة.



تحسن نسبي



وأشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة يعزز جاذبية الذهب كأداة للتحوط وحفظ القيمة، بينما يؤدي استقرار أسعار الفائدة الأمريكية إلى تقليص فرص ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.



وأشار إلى أن التحسن النسبي في أداء الجنيه المصري أمام الدولار ساهم في تقليل تأثير الارتفاعات العالمية على السوق المحلية، ما جعل أسعار الذهب في مصر تتحرك بوتيرة أكثر هدوءاً.



وأوضح تقرير «آي صاغة» أن تحسن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ساهم في تقليص تأثير ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، إذ بلغ سعر الدولار في البنوك 49.75 جنيه، ودولار الصاغة 50.39 جنيه.