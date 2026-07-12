سوق العملات الرقمية في حالة ترقب.. بيتكوين تهبط وإيثيريم يرتفع

تراجعت عملة بيتكوين أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم لتستقر عند 63,903 دولارات، منخفضةً بنحو 268 دولارًا بنسبة 0.42%، وفق بيانات منصة Bitfinex. وجاء هذا الهبوط ضمن نطاق تداول يومي تراوح بين 63,632 دولارًا كحد أدنى و64,524 دولارًا كحد أعلى، بينما بقيت العملة الأكبر في السوق ضمن نطاق تقلب واسع خلال 52 أسبوعًا بين 57,803 و126,110 دولارات.

أداء بيتكوين خلال الفترات الزمنية



أظهرت البيانات خسائر واضحة للعملة خلال المدى القصير والمتوسط، إذ فقدت 45.5% من قيمتها خلال عام، وتراجعت منذ بداية 2026 بنسبة 27.14%، كما هبطت خلال الأشهر الستة الماضية بنحو 29.95%.

ورغم ذلك، حافظت بيتكوين على مكاسبها طويلة الأجل، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 93.16% خلال خمس سنوات، ما يعكس استمرار جاذبيتها للمستثمرين على المدى البعيد.

قراءة فنية متباينة



كشف التحليل الفني عن اختلاف واضح بين الأطر الزمنية؛ إذ أظهرت المؤشرات قصيرة الأجل (الدقيقة والخمس دقائق) حالة توازن وفرص شراء محدودة، بينما مالت الأطر الأطول -الساعة واليومي والأسبوعي والشهري- إلى إشارات بيع.

وتصدر الإطاران الأسبوعي والشهري إشارة بيع قوي، في حين كان الإطار اليومي الأكثر تفاؤلًا بإشارة شراء، ما يعكس حالة الحذر المسيطرة على السوق.

سيولة قوية رغم التراجع



بلغ حجم التداول خلال 24 ساعة نحو 21.12 مليار دولار، فيما تجاوزت القيمة السوقية لبيتكوين 1.28 تريليون دولار، لتواصل احتفاظها بصدارة سوق العملات الرقمية.

كما سجل فارق السعر بين أوامر الشراء والبيع مستوى ضيقًا عند 63,902 مقابل 63,914 دولارًا، ما يشير إلى استمرار السيولة رغم الترقب.

تحركات العملات الرقمية الكبرى



شهدت العملات الرقمية الأخرى أداءً متباينًا؛ إذ ارتفع (إيثيريم) إلى 1,801.37 دولار بنسبة 0.17%، بينما حافظت العملات المستقرة على استقرارها، فسجلت (تيثر) نحو 0.99 دولار، واستقر USD Coin عند 1.00 دولار.

في المقابل، تراجع (ريبل) إلى 1.09 دولار بنسبة 1.17%، وهبطت BNB التابعة لمنصة بينانس إلى 574.60 دولار بخسارة 0.74%.