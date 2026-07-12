حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن أوروبا واجهت أزمتين كبيرتين في قطاع الطاقة خلال أقل من خمس سنوات، ما يستدعي تسريع الاعتماد على الكهرباء في قطاعات التدفئة والنقل والصناعة.



وأكّد بيرول في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» أن معدل الكهربة في الاتحاد الأوروبي، أي حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة، لا يتجاوز نحو 23٪، وهو مستوى قريب من دول منتجة للنفط مثل الولايات المتحدة رغم اعتماد أوروبا الكبير على واردات النفط والغاز، وفقاً لما اطلعت عليه «العربية Business».



صدمة إمدادات



وقال: «القارة كانت مطالبة بالتحرك بوتيرة أسرع بعد صدمة إمدادات الغاز الروسية». وأشار إلى أن دولاً مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية تجاوزت بالفعل معدل كهربة يفوق 30٪ من استهلاكها للطاقة.



وأشار المفوض الأوروبي إلى أن الاتحاد نجح خلال أزمة 2022 في توسيع استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الغاز بنحو 20٪ بعد تقليص روسيا إمداداتها عبر الأنابيب، إلا أن قطاعات رئيسية لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الوقود الأحفوري.



عقبة إضافية



ولفت بيرول إلى أن القدرة المحدودة لشبكات الكهرباء تمثل عقبة إضافية أمام التوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة، موضحاً أن أوروبا أضافت مستوى قياسياً بلغ 85 غيغاواط من مشاريع الطاقة المتجددة خلال العام الماضي، إلا أن نحو 600 غيغاواط من المشاريع المنجزة لا تزال تنتظر الربط بالشبكات الكهربائية.



ويستهدف الاتحاد الأوروبي رفع معدل الكهربة إلى 32٪ بحلول 2030، فيما يستعد يورغنسن لطرح أهداف طويلة الأجل جديدة تمتد حتى عام 2040.