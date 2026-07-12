كشف تقرير «تداول» السعودية، أن صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية في السوق الرئيسية، بلغ نحو 124.5 مليون ريال خلال الأسبوع المنتهي في 9 يوليو 2026.



ووفقاً للتقرير، استحوذت المؤسسات الأجنبية على 37.13% من إجمالي المشتريات و36.50% من إجمالي المبيعات خلال الأسبوع.



مبيعات السعوديين



وفي المقابل بلغ صافي مبيعات الأفراد السعوديين نحو 43.5 مليون ريال، بضغط رئيسي من كبار المستثمرين الأفراد الذين سجلوا صافي مبيعات بنحو 97.6 مليون ريال، والمستثمرين الأفراد المتخصصين بنحو 76.4 مليون ريال، مقابل صافي مشتريات للمستثمرين الأفراد بنحو 124.5 مليون ريال، ومحافظ الأفراد المدارة بنحو 5.9 مليون ريال



ووصل صافي مبيعات المؤسسات السعودية إلى نحو 94.6 مليون ريال، بضغط رئيسي من الصناديق الاستثمارية التي سجلت صافي مبيعات بنحو 283.0 مليون ريال، مقابل صافي مشتريات للشركات بنحو 153.2 مليون ريال، ومحافظ المؤسسات المدارة بنحو 25.9 مليون ريال، والجهات الحكومية بنحو 9.3 مليون ريال.