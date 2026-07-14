ناقش لقاء نظمه مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري في عنيزة «أثر القيم في سلوك الأفراد وتفاعلهم الاجتماعي»، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية تناولت مفهوم القيم وأثرها في تشكيل السلوك الفردي والمجتمعي، وإسهامها في ترسيخ ثقافة التفاهم والتعايش، وتعزيز التواصل الحضاري مع مختلف الثقافات.

وأوضح اللقاء أن القيم تمثل منظومة سلوكية تنعكس على تعاملات الإنسان وقراراته وعلاقاته اليومية، وليست مجرد مفاهيم نظرية أو شعارات. وأشار إلى أن المجتمعات التي تستند إلى منظومة قيمية راسخة تكون أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار والتنمية وتعزيز العلاقات الإيجابية بين أفرادها.

وأكّد المشاركون أن القيم تعد بوصلة توجه سلوك الإنسان في مختلف المواقف، وتسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على التفاعل مع الآخرين، مبينين أن تعزيز قيم الاحترام والمسؤولية والتعاون والصدق يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وترسيخ تماسك المجتمع.

وتناول اللقاء أثر القيم في توجيه السلوك الفردي، ودورها في تعزيز الانتماء والمشاركة المجتمعية الإيجابية، إضافة إلى دور القيم الإسلامية في دعم التواصل الحضاري مع العالم، بما تتضمنه من مبادئ إنسانية قائمة على التسامح والعدل والاحترام المتبادل.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية ترسيخ القيم بوصفها عنصراً رئيسياً في بناء جسور التفاهم بين الشعوب والثقافات، وتعزيز الصورة الإيجابية للمجتمع السعودي وهويته الأصيلة.