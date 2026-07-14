ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي إلى أعلى مستوياتها في 90 يوماً، حيث زادت العقود الآجلة القياسية للغاز لليوم الثاني على التوالي بنسبة 3.6٪، وسط مخاوف متزايدة بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية.



وتواجه أوروبا تحدياً كبيراً في إعادة ملء مخزونات الغاز قبل حلول فصل الشتاء القادم، في وقت أصبحت فيه الإمدادات العالمية المحدودة أكثر تكلفة.



التطورات الجيوسياسية



وارتفع العقد الهولندي القياسي للغاز تسليم الشهر القادم إلى نحو 50.65 يورو لكل ميغاواط/ساعة، فيما ارتفع العقد البريطاني المماثل بنحو 5٪، وتفاعلت الأسواق بحذر مع التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتجدد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: «إن الولايات المتحدة ستصبح حارس مضيق هرمز، وستعيد فرض الحصار على السفن الإيرانية، وستفرض رسوماً بنسبة 20٪ على جميع الشحنات الأخرى مقابل ضمان مرورها الآمن عبر المضيق».



وأدت الحرب في الشرق الأوسط بالفعل إلى قطع جزء كبير من تدفقات الطاقة العالمية، بما في ذلك نحو خمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم.