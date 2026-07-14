ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم (الثلاثاء)، بأكثر من 4% ليتجاوز 87 دولارًا، لتصل إلى أعلى مستوياتها في أربعة أسابيع، عقب إعادة فرض الولايات المتحدة حصارها البحري على إيران، بالتزامن مع تبادل الطرفين الهجمات في مضيق هرمز.



جاء ذلك بعدما سجل خام «برنت» ارتفاعًا بنسبة 9.6% في الجلسة السابقة، وهو أكبر مكسب يومي له منذ مايو 2020.



وتأتي هذه التطورات بعد أن نفذ الجيش الأمريكي ضربات جوية لليلة الثالثة على التوالي ضد أهداف إيرانية، تزامناً مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإعادة فرض الحصار على الملاحة الإيرانية واقتراح فرض رسوم بنسبة 20% لحماية مضيق هرمز.



حصار إيران



وأمس صعدت أسعار النفط بشكل حاد عند تسوية التعاملات، بأكثر من 9% وأغلقت على 83 دولاراً، مدعومة بإعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض الحصار البحري على إيران، ما فاقم من المخاوف بشأن إمدادات الطاقة المارة عبر مضيق هرمز.



وأعلن مركز المعلومات البحرية المشتركة، وهو تحالف تقوده الولايات المتحدة، أن حصار المواني الإيرانية سيدخل حيز التنفيذ اليوم (الثلاثاء) في تمام الـ8:00 مساءً بتوقيت غرينتش، أي 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.