أكدت وكالة إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية، أن السعودية هي الأقل تأثراً اقتصادياً بين دول الخليج من تداعيات الحرب الإيرانية.



وقالت الوكالة في تقرير حديث، إن ذلك بفضل خط أنابيب النفط السعودي من شرق-غرب الذي يسمح بالتصدير من ميناء ينبع، فضلًا عن وجود سوق محلية كبيرة.



قدرة البنوك



وكانت «إس آند بي غلوبال» أكدت في وقت سابق قدرة البنوك الخليجية على استيعاب تبعات الحرب الأمريكية الإيرانية بدعم من رؤوس الأموال القوية، وانخفاض القروض المتعثرة وحجم المخصصات، إضافة إلى الانكشاف المحدود على القطاعات المتأثرة بشكل مباشر.



وتوقعت الوكالة استمرار حالة عدم اليقين حتى نهاية 2026، والتي ستؤدي إلى اضطرابات في حركة الشحن وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز واستمرار التداعيات السلبية..



ووفقا لسيناريو التصعيد وتداعياته، أكدت «S&P» قدرة البنوك على تحمل مستوى الضغط الكبير، والذي يمكن أن يتخذ شكل هروب لرأس المال أو تراجع شديد في جودة الأصول، وهو ما يؤكد النظرة المستقبلية المستقرة للبنوك الخليجية.