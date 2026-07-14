في ممراتٍ صخرية ضيقة، بالغة الظلمة، داخل أعماق سحيقة لكهف مخيف لا يمكن عبوره إلا زحفاً على الأيدي والركب تحت ضوء المشاعل الخافت. في نهاية هذا المسار الانتحاري، تكمن المفاجأة الصادمة: مقبرة جماعية منظمة ومخصصة للإناث فقط، يعود تاريخها إلى مئات آلاف السنين قبل أن يضع الإنسان الحديث بصمته على الأرض!

هذا ليس مشهداً من فيلم إثارة وخيال علمي، بل هو كشف أثري حقيقي صدم الأوساط العلمية من أعماق كهف «رايزينغ ستار» القريب من جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا. الاكتشاف لم يثر حيرة العلماء فحسب، بل جاء ليعيد كتابة فصول التاريخ البشري بالكامل، ويكسر واحدة من أقدس النظريات الأنثروبولوجية السائدة.

لغز الطقوس الجنائزية

قاد عالم الأنثروبولوجيا البروفيسور لي بيرغر بالتعاون مع جمعية «ناشيونال جيوغرافيك» الأمريكية، مشروعاً استكشافياً مثيراً في أعماق الكهف الأفريقي، ليعثر الفريق على رفات يعود تاريخها لنحو 300 ألف عام.

لكن اللغز الأكبر ظهر داخل المختبرات، إذ أجرت الدكتورة باليسا مادوبي اختبارات دقيقة للبروتينات القديمة في جامعة كوبنهاغن، لتثبت النتائج حقيقة غير متوقعة:

جميع الهياكل العظمية التي عُثر عليها في تلك الغرفة العميقة تعود بدرجة يقين فائقة للإناث فقط من فصيلة أشباه البشر المعروفة باسم «هومو ناليدي» (Homo naledi).

هذا الفحص المخبري يطرح فرضية مذهلة: كان لدى هذه الكائنات المنقرضة تقليد اجتماعي وثقافي صارم يفرض دفن نسائهن في مكان مخصص ومقدس بعيداً عن الأعين في أعماق الأرض.

لم يكن نقل الجثامين إلى هذا العمق السحيق نزهة سهلة، فالوصول إلى المقبرة كان يتطلب جهداً بدنياً خارقاً وتخطيطاً جماعياً يثير الدهشة:

زحف في ممرات مميتة: كان عليهم عبور شقوق صخرية بالغة الضيق تسع بالكاد لجسد واحد.

قهر الظلام بالنار: تطلب الهبوط استخدام المشاعل النارية للإنارة، مما يثبت قدرتهم على السيطرة على النار واستخدامها كأداة حيوية للعمل في الأعماق.

ويعكس هذا السلوك الجنائزي المعقد وجود معتقدات اجتماعية متقدمة جداً وهوية ثقافية تسبق فجر البشرية الحديثة بكثير.

وتكمن المفارقة في أنه لعقود طويلة، آمن علماء الأنثروبولوجيا بنظرية ثابتة تقول إن الذكاء والطقوس المعقدة والثقافة لا تظهر إلا لدى الكائنات ذات الأدمغة الكبيرة (مثل الإنسان الحديث والنياندرتال).

لكن «هومو ناليدي» جاء ليحطم هذه القاعدة تماماً، فعلى الرغم من أن حجم أدمغتهم كان أصغر بكثير من دماغنا اليوم، إلا أنهم نجحوا في تأسيس طقوس دفن معقدة وفصل جنس الإناث فيها، والسيطرة على النار، بل ونحت رسومات هندسية داخل الكهوف.

هذا الكشف المثير لا يثبت فقط أن «النساء أولاً» قد تكون قاعدة جنائزية قديمة جداً، بل يثبت أن حجم الدماغ لم يكن يوماً العائق أمام امتلاك عقل يقدس الموتى، ويترك خلفه ألغازاً تعجز عقول القرن الحادي والعشرين عن فك شفرتها!