في معركة شرسة لكسر الاحتكار وفرض تكافؤ الفرص في عالم الذكاء الاصطناعي، تراجعت شركة «ميتا» صاغرة أمام الضغوط والقوانين الأوروبية الصارمة، لتعيد روبوت الدردشة الأشهر في العالم «شات جي بي تي» (ChatGPT) إلى تطبيق «واتساب» بعد غياب دام ستة أشهر كاملة من الحظر والاستبعاد المتعمد!

هذه العودة لم تكن مجرد تحديث عادي، بل جاءت كثمرة لضغط قانوني أوروبي أجبر «ميتا» على فتح أبواب تطبيقها الأكثر شعبية أمام روبوتات الذكاء الاصطناعي المنافسة مجاناً، بعد محاولات مستميتة للاستئثار بالساحة لمساعدها الخاص.

وتعود تفاصيل القصة إلى مطلع عام 2026، وتحديداً في 15 يناير، عندما اتخذت إمبراطورية «ميتا» قراراً مفاجئاً بتعديل قواعد واجهة برمجة تطبيقات واتساب للأعمال (WhatsApp Business API).

قضى هذا التعديل بحظر استخدام كافة روبوتات الدردشة الخارجية داخل التطبيق، وهو ما تسبب في:

الإطاحة بـ«شات جي بي تي»: تم تعطيل الروبوت تماماً وحرمان ملايين المستخدمين من ميزاته داخل واتساب.

احتكار الساحة لـ Meta AI: يرى المراقبون أن هذه الخطوة كانت «خطة إستراتيجية خبيثة» من ميتا لقطع الطريق على المنافسين، وإجبار مستخدمي واتساب على استخدام مساعدها الذكي الخاص «Meta AI» دون غيره.

لم يدم هذا الاحتكار طويلاً، إذ نجحت القوانين الصارمة للمنطقة الاقتصادية الأوروبية في إجبار «ميتا» على التراجع وفتح التطبيق مجدداً.

وأعلن الحساب الرسمي لـ«شات جي بي تي» على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) عودته في تغريدة قائلاً: «أصبح شات جي بي تي متاحاً مرة أخرى على واتساب في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وذلك في إطار جهودنا لجعل الذكاء الاصطناعي متاحاً داخل التطبيقات التي يستخدمها الأشخاص بالفعل كل يوم».

ولم يقتصر الأمر على أوروبا، بل بدأت الميزة تتدفق تدريجياً لمستخدمين في دول أخرى حول العالم بناءً على رمز الدولة المرتبط بأرقام هواتفهم.

كيف تراسل «شات جي بي تي» على واتساب؟

أصبح بإمكان المستخدمين الآن الاستمتاع بكافة قدرات «OpenAI» الخارقة مباشرة من داخل دردشاتهم التقليدية بمرونة غير مسبوقة. وللبدء في استخدامه، كل ما عليك فعله هو: