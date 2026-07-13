ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد عند تسوية تعاملات تعاملات اليوم، بأكثر من 9% وأغلقت على 83 دولاراً، مدعومة بإعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض الحصار البحري على إيران، ما فاقم من المخاوف بشأن إمدادات الطاقة المارة عبر مضيق هرمز.



وأعلن مركز المعلومات البحرية المشتركة، وهو تحالف تقوده الولايات المتحدة، أن حصار المواني الإيرانية سيدخل حيز التنفيذ غداً (الثلاثاء) في تمام الـ8:00 مساءً بتوقيت غرينتش، أي 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



رسوم 20%



وأعلن ترمب فرض واشنطن رسوماً بنسبة 20% على العبور في المضيق، ورد وزير الخارجية الإيراني على ذلك قائلاً:«إن طهران كانت دائماً حارسة للمضيق، ملمحاً إلى أن هذا التحرك الأمريكي يعد سابقة تبرر مساعي بلاده للسيطرة على الممر الملاحي الإستراتيجي».



ومن جانبها، أكدت المنظمة البحرية الدولية، التابعة للأمم المتحدة، أن المرور عبر مضيق هرمز يجب أن يظل حراً ودون أي رسوم أو قيود بموجب التشريعات الدولية.



ومع استمرار الهجمات المتبادلة بين واشنطن وطهران، أظهرت بيانات تتبع ملاحي انخفاض عدد ناقلات النفط والغاز العابرة لمضيق هرمز إلى أدنى مستوى في شهرين، وفق تحليل أجرته شركة «كبلر».