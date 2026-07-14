تأكيداً لما انفردت به «عكاظ» سابقاً، حسمت إدارة نادي الاتحاد التعاقد مع مدافع نادي الأنوار حسام مجرشي لمدة ثلاثة مواسم، بعد مفاوضات بين الناديين انتهت بالاتفاق على جميع تفاصيل الصفقة.

وجاء التعاقد مع مجرشي بتوصية من اللجنة الفنية في نادي الاتحاد، وبعد الحصول على موافقة مدرب الفريق الألماني الجديد ينز فيسينغ، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوفه بالعناصر الشابة والمميزة استعداداً للاستحقاقات القادمة.

ويُعد حسام مجرشي من أبرز المواهب الدفاعية الشابة، وينتظر أن يكون له مستقبل واعد، بعدما حظي بمتابعة دقيقة ومستمرة من اللجنة الفنية الاتحادية خلال الفترة الماضية، قبل أن تُستكمل إجراءات الاتفاق مع إدارة نادي الأنوار ويُحسم التوقيع رسمياً.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق الاتحادي وفق البرنامج الإعدادي المعتمد للموسم الرياضي الجديد.