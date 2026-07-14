أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو بعقد يمتد أربع سنوات، ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الرياضي الجديد والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.



وجاء حسم الصفقة بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب وناديه، عقب مفاوضات استمرت خلال الفترة الماضية، ليظفر الأهلي بإحدى أبرز صفقات فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعيه لتعزيز القوة الهجومية للفريق.



وكانت «عكاظ» قد انفردت في 8 يوليو الجاري بالكشف عن توصل الأهلي إلى اتفاق مع ترينكاو وناديه، مؤكدة أن الصفقة حظيت بدعم مباشر من المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو، الذي وضع مواطنه على رأس خيارات تدعيم مركز الجناح.



ويأتي التعاقد مع ترينكاو بناءً على الرؤية الفنية للمدرب الألماني ماتياس يايسله، الذي يسعى إلى رفع جودة الخيارات الهجومية بعناصر تمتلك الخبرة الأوروبية، بما يعزز من قدرة الفريق على المنافسة في جميع الاستحقاقات خلال الموسم القادم.



ويمتلك ترينكاو سجلاً احترافياً مميزاً، إذ سبق له تمثيل أندية سبورتينغ براغا وبرشلونة الإسباني وولفرهامبتون الإنجليزي وسبورتينغ لشبونة، إلى جانب مشاركاته الدولية مع المنتخب البرتغالي، ليبدأ محطة جديدة في مسيرته بقميص الأهلي.