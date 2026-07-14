أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتي النفط «ممباسا» و«الباهية» التابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة عدد من الآخرين. وأكّد أن الاعتداء الإرهابي يعد انتهاكاً سافراً وخرقاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي، وقواعد حرية الملاحة البحرية، ومخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على ضرورة حماية الملاحة الدولية، وعدم استهداف السفن التجارية أو تعريض الممرات البحرية للخطر. وأوضح أن مجلس التعاون يقف صفاً واحداً مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة منشآتها ومصالحها الحيوية، داعياً المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الاعتداءات الإيرانية الخطيرة والمتكررة، بما يضمن وقفها فوراً، ومحاسبة مرتكبيها، وتأمين حرية الملاحة الدولية، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي. وأعرب البديوي عن تعازيه ومواساته لأسرة الضحية، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.