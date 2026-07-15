احتلت المملكة العربية السعودية المركز السابع عالمياً، ضمن تصنيف الدول الأكثر قوة لعام 2026، وفق استطلاع دولي للرأي استند إليه مؤشر Best Countries 2026 الصادر عن كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، ونشر نتائجه موقع Visual Capitalist.

واعتمد التصنيف على استطلاع شمل 15,131 بالغاً في 33 دولة، لقياس تصورات الرأي العام حول نفوذ الدول وتأثيرها عالمياً، دون الاعتماد بشكل مباشر على مؤشرات القوة العسكرية أو الاقتصادية.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة بدرجة قوة نسبية بلغت 100 نقطة، تلتها الصين 93.6، ثم روسيا 91.4، والمملكة المتحدة 84.3، وألمانيا 74.1، فيما جاءت كوريا الجنوبية في المركز السادس 62.7، والسعودية سابعة 61.0، تلتها فرنسا واليابان والإمارات العربية المتحدة التي أكملت قائمة العشرة الأوائل.

وأوضح التقرير، أن مفهوم قوة الدول يشمل حجم الاقتصاد، والريادة التكنولوجية، والموارد الإستراتيجية، والنفوذ الدبلوماسي، والقدرة على التأثير في مجريات الأحداث الدولية، ولا يقتصر على القدرات العسكرية.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة والصين وروسيا شكلت الفئة الأعلى بفارق واضح عن بقية الدول، بينما برزت كوريا الجنوبية والسعودية بتقدمهما على قوى تقليدية مثل فرنسا واليابان، كما دخلت الإمارات قائمة الدول العشر الأكثر قوة عالمياً.

وأكد التقرير، أن نتائج التصنيف تعكس تصورات المشاركين بشأن نفوذ الدول على الساحة الدولية، وأن هذه التصورات قد تتغير مع تطورات المشهد الجيوسياسي العالمي.