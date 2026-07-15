ارتفعت أسعار النفط اليوم، بعد أن أعاد الرئيس دونالد ترمب فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية، وردت إيران بشن هجمات على البنية التحتية الأمريكية في المنطقة. وصعد خام برنت 58 سنتاً أو 0.7٪ إلى 85.31 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط 35 سنتاً أو 0.4٪ إلى 79.69 دولار للبرميل.



تفاقم الاضطرابات



أغلقت أسعار النفط مرتفعة بنسبة 2٪ عند أعلى مستوى في شهر أمس، مع تفاقم اضطراب الإمدادات في مضيق هرمز جراء الهجمات. وكان نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال يمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب. وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم، أعلن الجيش الأمريكي بدء جولة جديدة من الضربات «لمواصلة إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز».



عودة الأسعار



أوضح كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد تيم ووترر: «لا تزال احتمالات عودة أسعار النفط إلى نحو 100 دولار خلال المدى القريب قائمة إذا ما تصاعدت حدة الأعمال القتالية وألحقت أضراراً بالبنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج». وأشار في الوقت نفسه إلى أن أسعار خام برنت ربما تبقى في نطاق 75 إلى 80 دولاراً للبرميل إذا ما أسفرت الجهود الدبلوماسية عن إعادة فتح المضيق. وأضاف: «في الوقت الراهن، لا تزال علاوة المخاطر قائمة، لكن الأمر ليس محسوماً، إذ إن هناك دوافع لدى كل من الجانبين لإيجاد حل دبلوماسي».