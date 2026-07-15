تتسبب موجة الحر التي تجتاح أوروبا منذ فترة طويلة في ارتفاع الطلب على الطاقة خلال الصيف الحالي، مما يغيّر بعض الانخفاضات في الاستهلاك التي أعقبت أزمة الطاقة عام 2022 إلى النقيض.



ارتفاع سنوي



رفعت درجات الحرارة العالية متوسط حجم الطلب على الكهرباء، خلال الفترة من أبريل وحتى منتصف يوليو الجاري، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2022، بحسب بيانات صادرة عن الشبكة الأوروبية لمشغلي شبكات نقل الكهرباء (إنتسو-إي). وتعدّ الزيادة أول ارتفاع سنوي خلال هذه الفترة منذ حدوث الأزمة، لتنهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض.

وشهدت أوروبا أسابيع من الطقس الحار بصورة غير معتادة، حيث دفعت موجات الحر المتتالية درجات الحرارة لتسجيل مستويات قياسية، ما أدى إلى إجهاد شبكات الطاقة.

وتسببت درجات الحرارة المرتفعة للغاية في زيادة الاهتمام بأجهزة التكييف في القارة، حيث أنفقت فرنسا 100 مليون يورو لتوفير 30 ألف وحدة تكييف بسرعة للمستشفيات بحلول أغسطس القادم.