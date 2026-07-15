سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري، اليوم، 13.48 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ السعر 13.46 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع. وفي بنك مصر، 13.46 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 13.44 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي، 13.49 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع، ومصرف أبو ظبي التجاري، 13.17 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع. وفي بنك البركة، 13.45 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 13.44 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع.



تداولات أمس



وفي تداولات أمس، بلغ متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 13.36 جنيه للشراء، و13.40 جنيه للبيع. وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.42 جنيه للشراء، و13.48 جنيه للبيع. وفي بنك مصر، 13.42 جنيه للشراء، و13.48 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 13.40 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي، 13.45 جنيه للشراء، و13.48 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي التجاري، 13.04 جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع، وفي بنك البركة، 13.41 جنيه للشراء، و13.48 جنيه للبيع. وفي بنك قناة السويس، 13.40 جنيه للشراء، و13.48 جنيه للبيع.