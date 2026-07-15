شهدت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تحولاً جوهرياً يتجاوز مجرد الإجابة عن الأسئلة أو صياغة النصوص، حيث انتقلت المنافسة رسمياً إلى مرحلة «الذكاء الاصطناعي الوكيلي» (Agentic AI). ومع إطلاق شركة OpenAI لخدمة «شات جي بي تي وورك» (ChatGPT Work)، ننتقل من عصر «روبوتات الدردشة» التفاعلية إلى عصر «زملاء العمل الرقميين» القادرين على التخطيط، والوصول إلى الملفات، وإنجاز مشاريع كاملة بشكل مستقل وشبه ذاتي.

الفروق الأساسية بين النسخة التقليدية والجديدة

يكمن الاختلاف الجوهري بين الأداتين في فلسفة التشغيل ومستوى الاستقلالية الممنوح لكل منهما:

شات جي بي تي التقليدي (ChatGPT):

آلية العمل: يعتمد على مبدأ «السؤال والجواب»، حيث ينتظر توجيهات خطوة بخطوة من المستخدم لتنفيذ كل جزئية. مستوى الاستقلالية: منخفض، لا يبادر بالخطوات بل يقتصر على الاستجابة الفورية للأمر المباشر. الوصول إلى البيانات: معزول، يتعامل فقط مع النصوص والملفات التي يرفعها المستخدم يدوياً داخل صندوق المحادثة. شكل المخرجات: إجابات نصية مباشرة، ملخصات، أو أكواد برمجية قصيرة.

شات جي بي تي وورك (ChatGPT Work):

آلية العمل: يعتمد على «التنفيذ والإنجاز المستقل»؛ حيث يفهم الهدف النهائي ويبدأ العمل تلقائياً على تحقيقه. مستوى الاستقلالية: مرتفع؛ يضع خطة العمل ويحدد الأدوات المناسبة دون حاجة لتدخل مستمر من المستخدم. الوصول إلى البيانات: متصل؛ يتكامل مباشرة مع تطبيقات العمل اليومية، الملفات المشتركة، وسياق المؤسسة الداخلي. شكل المخرجات: مشاريع متكاملة، عروض تقديمية جاهزة للاجتماعات، تقارير مالية تفصيلية، أو تطبيقات ويب تجريبية.

آلية إنجاز المهام في ChatGPT Work

بدلاً من صياغة أوامر تفصيلية متكررة، يتبع النظام الجديد خطوات ذكية ومتسلسلة للوصول إلى النتيجة المطلوبة:

تحديد الهدف العام: يبدأ العمل بمجرد إدخال المستخدم للهدف النهائي فقط، مثل طلب «إعداد خطة تسويقية متكاملة لمنتج جديد».

الربط وجمع المعلومات: يتصل الوكيل ذاتياً بقواعد بيانات المؤسسة، والملفات، والتطبيقات المرتبطة بالعمل لاستخلاص البيانات والسياق المناسب.

التخطيط وتوزيع المهام: يفكك النظام الهدف الكبير إلى مهام فرعية أصغر (مثل دراسة المنافسين، وتحليل الميزانية، وتصميم العرض)، ويحدد الأداة المناسبة لكل خطوة.

التنفيذ وإنتاج المخرجات: يدمج النظام قدرات تقنية متطورة لإنتاج الملفات والتقارير المطلوبة بشكلها النهائي لعرضها مباشرة على الإدارة.

ورغم الآفاق الكبيرة التي يفتحها هذا التحول لرفع الإنتاجية وتوفير الوقت، إلا أن هناك تحديات حقيقية تفرض نفسها على قطاع الأعمال: