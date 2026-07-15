يبدأ تسجيل المعلمين في اختبارات الرخص المهنية في 20 صفر القادم، فيما حُدد يوم 27 صفر لتسجيل المعلمات.



وأعلنت هيئة تقويم التعليم في وقت سابق مواعيد اختبارات الرخص المهنية المتخصصة في الفترة من 4 إلى 6 جمادى الأولى 1448. ويتمحور الاختبار في قسمين، أحدهما للمعلمين كافة ويغطي القيم والمسؤوليات، والمعرفة، والممارسة المهنية، والثاني عن مفاهيم كل تخصص وبنيته العلمية. وتعد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة والتخصصية للمتقدم على الرخصة المهنية.



وتستهدف الرخصة المعلمين والمعلمات على رأس العمل، والراغبين في ممارسة مهنة التعليم.



وتعد الرخصة المهنية وثيقة تحدد معايير وإجراءات يكون حاملها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم أو الإدارة المدرسية أو الإشراف التربوي أو التوجيه الطلابي بحسب مستويات معينة ومدة زمنية محددة.