ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، ممثلاً بمكتب محافظة بيشة، مركبة كانت تنقل شحنة من الدواجن النافقة، وذلك بالتعاون مع شرطة المنطقة، بعد ملاحظة انبعاث روائح كريهة من المركبة أثناء استيقافها.

وباشر مفتشو قسم الرقابة والامتثال بالفرع الموقع، وتبيّن أن الشحنة عبارة عن دواجن نافقة كان ناقلها يعتزم التخلص منها بطرق غير نظامية ومخالفة للاشتراطات البيئية والصحية، بما يشكل خطراً على البيئة والصحة العامة، فيما تم تسليم الشحنة إلى المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء)، بمشاركة بلدية محافظة صمخ، للتخلص منها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، مع استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالف.