تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات على جبهة البحر الأسود، وأسفر هجوم روسي على مدينة أوديسا عن سقوط قتلى وجرحى، وأعلنت موسكو استهداف موانئ ومنشآت عسكرية، في حين أكدت كييف تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة استهدفت 20 سفينة روسية، بينها 17 ناقلة نفط.

وأعلن رئيس الإدارة العسكرية المحلية في أوديسا سيرغي ليساك، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم روسي استهدف المدينة الواقعة جنوب أوكرانيا، مشيراً إلى تضرر عدد من المباني. واندلع حريق في مستودعات لإحدى الشركات في مقاطعة أوديسا الأوكرانية، حسب ما ذكرت هيئة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا.

وكان سلاح الجو الأوكراني حذر من توجه صواريخ روسية نحو أوديسا، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجارات جديدة في مقاطعة سومي شمال شرقي البلاد.

وفي سياق متصل، وقعت عدة انفجارات في مدينة سومي الأوكرانية، (الأربعاء)، حسبما ذكرت صحيفة «أوبشيستفينويه نوفوستي» المحلية.

وقال حاكم منطقة سومي الأوكرانية أوليه هريجوروف، إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب سبعة آخرون في هجوم روسي على المنطقة الواقعة شمال البلاد.

وأشارت معلومات أولية إلى أن إحدى هذه الهجمات استهدفت مناطق محيطة بمنشآت طبية، وأن غارات أخرى استهدفت بنية تحتية.

وتضررت منشأة البنية التحتية للموانئ في مقاطعة نيكولايف الأوكرانية، بحسب ما ذكر رئيس الإدارة الإقليمية للمقاطعة، فيتالي كيم. وفي وقت سابق، أبلغ المسؤول الأوكراني عن تضرر مستودعات تخزين في المقاطعة جراء وقوع انفجارات.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربات دقيقة استهدفت موانئ أوديسا وتشورنومورسك في منطقة أوديسا، إضافة إلى ميناء دنيبرو-بوغ في جنوب أوكرانيا. وقالت إن هذه الموانئ تُستخدم لإمداد القوات المسلحة الأوكرانية، موضحة أن الضربات استهدفت منشآت لتفريغ الوقود وخزانات الوقود وورش إنتاج وتجميع الطائرات المسيّرة، فضلاً عن أربع سفن إمداد تابعة للجيش الأوكراني.

وأضافت أن الهجمات نُفذت باستخدام أسلحة عالية الدقة تُطلق من الجو، إلى جانب طائرات مسيرة هجومية، مؤكدة استمرار استهداف البنية التحتية العسكرية للموانئ الأوكرانية.

وكانت الوزارة أعلنت، أمس (الثلاثاء)، استهداف سفينتي شحن وصهاريج محروقات قالت إنهما كانتا تدعمان القوات الأوكرانية.

من جهته، قال قائد سلاح الطائرات المسيّرة الأوكراني روبرت بروفدي، إن القوات الأوكرانية شنت خلال الليل هجمات بمسيّرات بحرية استهدفت 20 سفينة روسية في البحر الأسود، من بينها 17 ناقلة نفط.

وتتزامن هذه العمليات مع تكثيف أوكرانيا هجماتها على السفن الروسية في البحر الأسود وبحر آزوف، الذي يمثل ممراً حيوياً لنقل الصادرات الزراعية الروسية وإمداد شبه جزيرة القرم.