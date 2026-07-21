دخلت العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وإيطاليا مرحلة جديدة من التوتر، بعدما أعلنت موسكو طرد دبلوماسيين إيطاليين اثنين من أراضيها، في خطوة قالت إنها تأتي رداً على قرار مماثل اتخذته روما بحق دبلوماسيين روس في وقت سابق.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن فيتوريو باريلا، الملحق بسفارة إيطاليا لدى روسيا، ودافيدي دابريلي، مساعده، اعتُبرا «شخصين غير مرغوب فيهما»، مطالبة إياهما بمغادرة الأراضي الروسية خلال ثلاثة أيام، كما شمل القرار أفراد عائلتيهما.

وجاء القرار الروسي بعد أن أعلنت إيطاليا، في 9 يوليو الجاري، طرد دبلوماسيين روسيين، متهمة إياهما بالعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الروسية تحت غطاء دبلوماسي داخل الأراضي الإيطالية.

وتزامن القرار الإيطالي مع توقيف شخصين سابقين في الاستخبارات الإيطالية بتهمة التعاون مع موسكو، ما دفع روما إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية اعتبرتها موسكو تصعيداً استدعى الرد بالمثل.

ويأتي تبادل الإجراءات بين البلدين في ظل استمرار التوترات بين روسيا وعدد من الدول الأوروبية، التي انعكست خلال الفترة الماضية على مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية.