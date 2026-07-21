وضع تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» المنتخب المغربي في المرتبة السادسة على العالم أجمع، فيما عاد «لا روخا» منتخب إسبانيا إلى التربع على عرش صدارة منتخبات العالم عقب تتويجه بقلب مونديال كأس العالم 2026.



وحل المنتخب الأرجنتيي في المرتبة الثانية، وظلت فرنسا وإنجلترا في المركزين الثالث والرابع على التوالي في التصنيف، ‌على الرغم من فوز فريق المدرب توماس توخيل على المنتخب الفرنسي ليحصد الميدالية البرونزية.



وصعدت البرازيل إلى المركز ‌الخامس، بينما تقدم المغرب إلى المركز السادس، وهو ‌أعلى ترتيب له على الإطلاق، وتراجعت البرتغال مركزين ‌لتحتل المركز السابع بعد ‌خروجها من دور 16 في كأس العالم. وصعدت بلجيكا إلى المركز الثامن، متبادلة المراكز مع ‌هولندا التي تراجعت إلى المركز التاسع.



وصعدت ⁠المكسيك أربعة مراكز لتدخل قائمة المراكز العشرة الأولى، وكانت النرويج أكثر منتخب حقق قفزة في الترتيب بتقدمها 12 مركزاً لتحتل ⁠المرتبة 19 ⁠بعد بلوغها دور الثمانية في كأس العالم.



وخرجت ألمانيا من المراكز العشرة الأولى وتراجعت إلى المركز 12، متقدمة ⁠بمركز واحد على كرواتيا، وتراجعت إيطاليا، التي فشلت في التأهل إلى كأس العالم، إلى المرتبة 15.



وكانت تونس أكثر المنتخبات تراجعاً في التصنيف وهبطت 12 مركزاً لتحتل المرتبة 57، في حين صعدت مصر ‌خمسة مراكز لتحتل المرتبة 24 وتقدمت باراغواي سبعة مراكز لتصبح 34 عالمياً بعد وصول كلا المنتخبين لدور 16 في كأس العالم، واحتل المنتخب السعودي المرتبة 58، والخامس عربياً.



وصعدت الرأس الأخضر التي بلغت دور 32، ثلاثة مراكز لتحتل المركز 64، متقدمة بمركز واحد على غانا، التي صعدت ثمانية ‌مراكز.