وجه وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الشيخ تركي الوادعي اليوم (الإثنين) العلماء والخطباء والمرشدين كافة في مختلف المحافظات إلى التوعية بحقيقة المعركة الوطنية، وتعرية الزيف الحوثي الذي اتخذ من الشعارات الشيطانية وسيلة لنهب الحقوق وجر البلاد إلى أتون الأجندات الخارجية التدميرية.



وأعربت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، عن تقديرها، لمضمون الخطاب التاريخي والمفصلي الذي وجهه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد محمد العليمي، إلى أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج.



وأعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد تأييدها الكامل لتوجيهات الرئيس التي وضعت النقاط على الحروف، وجسدت التطلع الشعبي العارم لإنهاء الكابوس الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة وحرية المواطن.



وطالبت بدعم القرار المصيري باستئناف تصدير الثروات الوطنية لتسخيرها لخدمة الشعب، وصرف مرتبات الموظفين، وإنهاء حالة الابتزاز الاقتصادي والمتاجرة بأقوات المواطنين التي مارستها مليشيات الإرهاب الطائفي الحوثي.



ودعت أبناء الشعب اليمني كافة، والقبائل اليمنية الأصيلة، وعلماء الأمة، والقوى الوطنية كافة، إلى الاستجابة الفاعلة لدعوة الرئيس، والالتفاف حول القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لحسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي.



وأكدت الوزارة على دعوة الرئيس اليمني الدكتور رشاد العليمي الموجهة إلى المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا بالقوة، في عدم الانخداع بخطابات التحريض، وألا يقدموا أنفسهم ضحية لحروب عبثية تدار لصالح الأجندة خارجية.



وثمنت المواقف الأخوية المشرفة للأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة الداعمة للشعب اليمني في كل المجالات والمراحل.



وأكدت أن وزارة الأوقاف والإرشاد ستظل المنبر الرافض للطائفية والمشروع المقيت، والحصن المنيع للهوية اليمنية العربية، وستبقى معركة الوعي مساندةً وموازية لمعركة السلاح حتى يرفرف علم الجمهورية اليمنية على كل شبر من اليمن.