رفعت شركة «أبل» أسعار اشتراكات خدمة «iCloud+» في ثماني دول حول العالم، من بينها مصر وتركيا، ضمن مراجعة جديدة لأسعار خدماتها الرقمية لمواكبة تقلبات أسعار الصرف وارتفاع قيمة الدولار أمام عدد من العملات المحلية.

وشملت الزيادات، أيضاً، نيجيريا واليابان وفيتنام وإندونيسيا والفلبين ونيوزيلندا، وراوحت نسب الزيادة بين 11% و55%، بحسب الدولة وسعة الباقة التخزينية.

وفي مصر، ارتفع سعر باقة «50 غيغابايت» من 40 إلى 50 جنيهاً شهرياً، بزيادة بلغت نحو 25%، فيما ارتفعت باقة «200 غيغابايت» من 150 إلى 180 جنيهاً، وباقة «2 تيرابايت» من 500 إلى 600 جنيه، كما زادت أسعار باقتي «6 تيرابايت» و«12 تيرابايت» إلى 1,800 و3,600 جنيه على التوالي.

أما في تركيا، فارتفع سعر باقة «50 غيغابايت» من 40 إلى 50 ليرة تقريباً، بينما صعدت باقة «200 غيغابايت» إلى 170 ليرة، وباقة «2 تيرابايت» إلى 550 ليرة، مع زيادات شملت أيضاً الباقات الأعلى سعة.

وأوضحت «أبل»، أن هذه التعديلات تأتي نتيجة تقلبات أسعار العملات في عدد من الأسواق، مؤكدة، أنها لم تُجر أي تغييرات على أسعار الخدمة في الولايات المتحدة أو في الدول غير المشمولة بالقرار. وتمنح الخدمة جميع مستخدمي أجهزة أبل مساحة تخزين مجانية تبلغ «5 غيغابايت»، بينما توفر اشتراكات «iCloud+» مساحات أكبر، إلى جانب مزايا إضافية مثل إخفاء البريد الإلكتروني وتعزيز الخصوصية عبر الإنترنت.