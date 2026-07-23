فيما أعلنت موسكو تنفيذ هجمات جديدة على أهداف عسكرية وبنى تحتية أوكرانية، كثفت كييف هجماتها بالطائرات المسيرة على العمق الروسي، مستهدفة مناطق ومنشآت اقتصادية.



وأفادت صحيفة «أوبشيستفينويه نوفوستي» المحلية الأوكرانية، اليوم (الخميس)، أن انفجاراً جديداً وقع في مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا، بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في المقاطعة، وذلك بعد ساعات من الإبلاغ عن انفجار آخر في المدينة.



في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها واصلت خلال الليلة الماضية تنفيذ ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة تُطلق من الجو وطائرات مسيّرة ضد أهداف داخل أوكرانيا.



وذكرت الوزارة أن الضربات في مدينة أوديسا استهدفت ورشة لإنتاج مكونات الطائرات المسيّرة، ومستودعاً مخصصاً لتزويد القوات الأوكرانية بالطائرات المسيرة.



وأشارت إلى أن قواتها استهدفت منشآت في ميناء أوديسا التجاري تُستخدم لتفريغ وتخزين شحنات ذات أغراض عسكرية.



في المقابل، أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، مقتل طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات وإصابة ثلاثة أشخاص، إثر هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدف المقاطعة.



وأشار إلى أن حريقاً اندلع في أحد المنازل بعد سقوط حطام طائرة مسيّرة في ضواحي فورونيج، مبيناً أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 36 طائرة مسيرة.



بدورها، أعلنت تاتيانا كيم، رئيسة شركة وايلدبيريز، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في روسيا، تعرض مستودعين جديدين تابعين للشركة في كراسنودار ونيفينوميسك لهجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية، فيما أعلن حاكم المنطقة مقتل شابة وإصابة ثلاثة آخرين.



من جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الأهداف الأخيرة كانت مراكز لوجستية تُستخدم في إمداد القوات الروسية بمكونات الطائرات المسيّرة ومعدات عسكرية أخرى.



من جهته، نفى الكرملين وجود أي دور لشركة وايلدبيريز في توريد إمدادات عسكرية، مؤكداً أن نشاطها تجاري بحت، بينما تواصل موسكو تنفيذ ضربات متكررة على مراكز لوجستية ومنشآت للطاقة والبنية التحتية داخل أوكرانيا.