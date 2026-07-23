وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم (الخميس) السعودية بـ«الشريك الاستراتيجي المهم».

وقال روبيو في مؤتمر صحافي إنه من المنطقي إبرام اتفاق نووي معها، موضحاً أن سعي السعودية لامتلاك سلاح نووي هدفه سلمي.

واتهم إيران بخداع الحوثيين لتنفيذ هجمات قائلاً: «إيران خدعت الحوثيين وآمل أن يتوقفوا عن الهجمات».

وأكد أن المفاوضين الأمريكيين مع إيران يتصرفون وفقاً لأوامر الرئيس دونالد ترمب، مبيناً أن ترمب هو من يدير المحادثات مع إيران.

وتوعد روبيو إيران بدفع الثمن قائلاً: «الثمن الذي ستدفعه إيران سيرتفع كل ليلة إلى أن تعود إلى رشدها»، موضحاً أن سياسة الرئيس ترمب تقوم على مبدأ «العين بالعين». وقال روبيو: «إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق وستدفع الثمن»، متهماً من وصفهم بـ«المتطرفين» بالتحكم في القرار الإيراني.

وأضاف: «رغم تبجح إيران إلا أنها تعاني معاناة مهولة»، مبيناً أن الإيرانيين يوافقون على شيء ثم يطالبون بتغيير بنود الاتفاق. وأشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي تفضل التوصل لاتفاق والحل الدبلوماسي لكن إيران ليست مستعدة الآن، مضيفاً: «قد تكون مستعدة قريباً».

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الإيرانيين انتهكوا شروط الاتفاق بعد أيام قليلة فقط، مضيفاً: التزمنا من ناحيتنا بالاتفاق مع إيران وربما يغيرون رأيهمفي غضون أيام.

وفيما يتعلق بالصين قال روبيو: «التحركات الصينية في المياه الآسيوية مقلقة»، موضحاً أنه أجرى محادثة جيدة مع نظيره الروسي.

وشدد روبيو على ضرورة إيجاد مقترحات جديدة لاتفاق مقبول بشأن الحرب في أوكرانيا.

في غضون ذلك، قال مسؤولون أمريكيون لـ«أكسيوس»، إن وسطاء قطريين ما زالوا يجرون محادثات مع مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في محاولة للتوصل إلى اتفاق جديد لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال. وأشار مصدر إقليمي إلى أن القيادة الإيرانية لم تقبل أحدث مقترح قدمه الوسطاء.