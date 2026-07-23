أعلن الجيش الأردني، اليوم (الخميس)، تصديه لأربعة صواريخ إيرانية وست طائرات مسيرة استهدفت البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله: إن سلاح الجو الملكي تعامل خلال الساعات الـ 24 الماضية مع أربعة صواريخ وست طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة، مبيناً أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت صباح اليوم ثلاثة صواريخ فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية خالية من السكان. وأضاف: جرى، مساء أمس، اعتراض الطائرات المسيرة الست وإسقاطها، مؤكداً أن عملية التعامل لم تسفر عن أية إصابات بشرية أو خسائر مادية.

وأشار إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الصاروخ والحطام، وتعاملت معها وأمنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. ولفت المصدر إلى أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة، وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها، وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، داعياً المواطنين إلى عدم الاقتراب من مواقع سقوط الأجسام أو الحطام، والإبلاغ عنها فوراً، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة.

من جهة أخرى، جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي موقف بلاده الثابت والرافض لأي اعتداء على الدول العربية، وذلك في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو. وطالب السيسي جميع الأطراف المعنية، بـ«الكف عن استخدام القوة، وضبط النفس، ووقف التصعيد، والعودة إلى طاولة المفاوضات، إعلاء لقيمة السلام، وصوناً لحقوق الشعوب».

ودعا السيسي دول العالم، إلى «بذل كل جهد لوقف الحروب والصراعات، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، والتصدي للنزعات التخريبية؛ الرامية إلى استمرار الكراهية، وسفك الدماء والدمار».

وشدد على «ضرورة عدم توقف المساعي الجادة الحثيثة، لتحقيق سلام عادل، يضمن الاستقرار والازدهار لكل الشعوب فالعالم يتسع للجميع»، موضحاً أن «التاريخ أثبت أن العنف لا يجلب إلا المزيد من العنف، ونتيجته المعروفة هي الخراب والدمار».