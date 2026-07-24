في تطور قضائي يسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا الأمنية حساسية في المنطقة، ألغت محكمة استئناف أمن الدولة في الكويت حكماً سابقاً بحبس مواطن كويتي لمدة 10 سنوات، وقضت مجدداً بالسجن المؤبد إثر إدانته بالسعي والتخابر لصالح إيران وحزب الله.

التحقيقات كشفت كواليس خطيرة حول مخطط المتهم، إذ ثبت اجتماعه بقيادات أمنية بارزة وتلقيه تدريبات عسكرية مكثفة داخل الأراضي الإيرانية، بهدف الإضرار بالمصالح القومية العليا للكويت.

وأفادت أوراق القضية أن المتهم تردد على مدينة «قم» الإيرانية، وخضع لبرامج تدريبية ميدانية عالية الخطورة تحت إشراف عناصر ينتمون للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

وتضمنت هذه التدريبات كيفية التعامل مع الأسلحة النارية، إلى جانب احتراف استخدام وتقنيات تسيير الطائرات دون طيار (الدرون)، لتنفيذ مخططات تمس الأمن الداخلي للكويت وتضر بسيادتها.

ولم تتوقف قرارات الجلسة عند ملف التخابر، بل شملت أحكاماً في قضايا تمس السلم المجتمعي الكويتي، إذ ألغت المحكمة حكم الحبس لمدة 3 سنوات بحق مواطنة كويتية كانت متهمة بإثارة الفتنة الطائفية والترويج لأفكار حزب الله عبر تطبيقي «واتساب» و«سناب شات»، وقررت تبرئتها من تهمة الترويج للحزب والامتناع عن عقابها.

وفي قضية أخرى، أيدت المحكمة حبس مواطن كويتي لمدة 3 سنوات بعد ثبوت إدانته بالإساءة إلى الصحابة وازدراء المواطنين وإثارة الفتنة، فضلاً عن بث الفزع بين الناس عبر الإدلاء بمعلومات كاذبة لأحد البنوك خلال فترة اعتداءات، في حزمة أحكام تؤكد التعامل الصارم مع كل ما يهدد الاستقرار الأمني والمجتمعي في الكويت.