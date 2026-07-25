في مشهد بدا أقرب إلى المعجزة، خرج ثلاثة أشخاص أحياء من تحت أنقاض مبنى منهار في فنزويلا، بعد 28 يومًا كاملة قضوها محاصرين في ظلام الركام، عقب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد في يونيو الماضي.

وتمكنت فرق الإنقاذ من الوصول إلى الناجين الثلاثة داخل غرفة بقيت صامدة أسفل المبنى المنهار، حيث عثروا بشكل غير متوقع على كميات من الطعام والمياه ساعدتهم على البقاء على قيد الحياة طوال هذه الفترة الطويلة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام فنزويلية.

وعقب إخراجهم من موقع الحادثة، تلقى الناجون رعاية طبية ونفسية عاجلة، فيما وثقت مقاطع فيديو لحظات انتشالهم وسط هتافات وتصفيق الحاضرين الذين تابعوا عملية الإنقاذ في مشهد مؤثر.

وتأتي عملية الإنقاذ في وقت لا تزال فيه فنزويلا تواجه آثار الكارثة، إذ تجاوز عدد ضحايا الزلزالين 5390 قتيلًا، بينما أعلنت السلطات أن أكثر من 10 آلاف شخص ما زالوا في عداد المفقودين.

وكان زلزالان بقوة 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر قد ضربا شمال فنزويلا في 24 يونيو الماضي، ما أدى إلى انهيار مئات المباني في العاصمة كراكاس وولاية لا غوايرا الساحلية المجاورة، مخلفين خسائر بشرية ومادية واسعة.