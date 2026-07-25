توفيت المؤثرة ورائدة الأعمال المكسيكية أدريانا غارسيا عن عمر ناهز 30 عامًا، إثر تعرضها لمضاعفات حادة أثناء خضوعها لعملية تجميل داخل إحدى العيادات بمدينة كولياكان المكسيكية، تاركة خلفها طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات.

وأكدت شركة الأزياء المحلية «دروب شوب» (Drop Shop)، التي كانت تتعاون مع غارسيا في الترويج للأحذية والساعات الفاخرة، نبأ وفاتها في بيان أعربت خلاله عن حزنها وتعازيها لعائلتها وابنتها، مشيرة إلى فقدان شخصية كانت تحظى بحضور لافت في عالم الموضة والجمال.

وبحسب المعلومات المتداولة، فشلت محاولات الفريق الطبي في إنقاذ حياة غارسيا خلال العملية التي أُجريت يوم الثلاثاء، بعد تعرضها لمضاعفات خطيرة أثناء الجراحة.

وكانت غارسيا تتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ كان يتابعها نحو 47 ألف شخص على تطبيق «تيك توك» و46 ألفًا عبر «إنستغرام»، حيث اعتادت مشاركة محتوى يتعلق بالجمال والموضة وأسلوب الحياة.

وكان آخر ظهور لها عبر «تيك توك» في 12 يوليو الجاري، من خلال مقطع ساخر تناول تغير أسلوب حياتها مع مرور العمر، كما تحدثت في منشورات سابقة بطريقة فكاهية عن تجربتها مع عملية تجميل الأنف.

واحتفلت غارسيا بعيد ميلادها الثلاثين في أبريل الماضي، في فترة شهدت فيها ظروفًا عائلية صعبة بعد وفاة والدها وجدها خلال الشهر نفسه.

وسادت حالة من الحزن والصدمة بين متابعيها وزملائها، الذين سارعوا إلى تقديم التعازي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم المؤثرة كيمبرلي توريس التي نعتها برسالة مؤثرة.