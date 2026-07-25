يضع نادي أرسنال الإنجليزي اسم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور ضمن قائمة خياراته الهجومية المستقبلية، في ظل حالة الغموض التي تحيط بمفاوضات تجديد عقده مع ريال مدريد، وفقاً لما أوردته تقارير صحفية.



وبحسب صحيفة «ذا أثلتيك»، فإن إدارة أرسنال تتابع تطورات وضع اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، وترى فيه إضافة قوية لخط الهجوم، إلا أن اهتمام النادي اللندني لا يزال في إطار المتابعة ولم يتحول إلى مفاوضات رسمية أو عرض ملموس حتى الآن.



ويتبقى لفينيسيوس موسم واحد فقط في عقده الحالي مع ريال مدريد، وسط عدم إحراز تقدم واضح في ملف التجديد، وهو ما دفع النادي الإسباني إلى دراسة جميع السيناريوهات لتجنب رحيل اللاعب دون مقابل، خصوصاً مع وجود بنود مالية قد يستفيد منها اللاعب حال إكمال عقده حتى نهايته.



ويأتي اهتمام أرسنال بعد موسم مميز قدمه الجناح البرازيلي على المستوى الفردي، حيث شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة وسجل 4 أهداف خلال 5 مباريات، قبل خروج البرازيل من البطولة أمام النرويج في دور الـ16.



وعلى مستوى النادي، أنهى فينيسيوس موسم 2025-2026 بعدما سجل 22 هدفاً في مختلف البطولات مع ريال مدريد، الذي خرج من الموسم دون تحقيق أي لقب للمرة الثانية على التوالي، مكتفياً بالمركز الثاني في الدوري الإسباني خلف برشلونة.



ومنذ انتقاله إلى ريال مدريد قادماً من فلامنغو عام 2018 أصبح فينيسيوس أحد أبرز نجوم الفريق، إذ خاض 375 مباراة بقميص النادي الملكي، أحرز خلالها 128 هدفاً، وصنع 100 هدف لزملائه.