نفت سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة، الشيخة الزين الصباح، ما ورد في تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» بشأن مشاركة الكويت في عمليات عسكرية ضد إيران، ووصفت تلك الادعاءات بأنها «باطلة جملة وتفصيلاً». وأوضحت السفيرة أن الكويت لم تشارك في أي عمليات عسكرية ضد إيران، ولم تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لشن أي عمليات هجومية.



وبحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا» فإن الشيخة الزين الصباح بعثت برسالة رسمية إلى هيئة تحرير صحيفة «وول ستريت جورنال» رداً على تقرير تضمن ادعاءات باطلة بشأن مشاركة دولة الكويت في عمليات عسكرية ضد إيران. وجددت التأكيد على أن «موقف دولة الكويت كان ولا يزال ثابتاً وواضحاً وعلنياً طوال الأزمة الإقليمية الراهنة، ويرتكز على مبادئ راسخة تتمثل في احترام القانون الدولي، وصون سيادة الدول، وتعزيز علاقات حسن الجوار، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية من خلال الحوار والدبلوماسية».



ودعت السفيرة صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى تصحيح ما ورد في التقرير بما يعكس حقيقة موقف الكويت وسياساتها، مؤكدة أن «الدقة في نقل الوقائع -لا سيما في ظل التوترات الإقليمية- ليست مجرد مسؤولية صحفية بل تمثل ضرورة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ولضمان عدم تضليل الرأي العام بشأن القضايا المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين».



وأوضحت أن دولة الكويت بحكم موقعها في منطقة تحملت على مدى عقود التكاليف الإنسانية والاقتصادية الباهظة للنزاعات، تؤمن بأن الأمن الإقليمي لا يتحقق عبر التصعيد، وإنما من خلال خفض التوتر، وضبط النفس، والانخراط في حوار دبلوماسي جاد ومستدام، وهي المبادئ التي ما زالت تشكل الأساس الذي تستند إليه السياسة الخارجية لدولة الكويت.