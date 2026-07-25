وسط تأكيدات على تكبد المليشيا الحوثية خسائر كبيرة وتدمير عدد من مخازن الأسلحة في محافظة الحديدة، أصدر الحوثيون اليوم (السبت) تحذيرات للمواطنين من تصوير مناطق القصف في خطوة تهدف إلى إخفاء خسائرهم.



واعتبر يمنيون التعميم الذي أصدرته المليشيا تهديداً واضحاً، وخطة لمعاقبة الشعب اليمني وتنفيذ حملات اختطافات وتعذيب للمدنيين، مؤكدين أن هذا التعميم بحد ذاته إرهاب ممنهج.



وحذرت المليشيا الحوثية من تصوير مناطق القصف أو مواقعها وتوعدت بإجراءات قانونية بحق كل من يخالف التعليمات.



ويرى قانونيون يمنيون أن هذه الخطوة تنذر بمزيد من الجرائم الحوثية بحق المدنيين في صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم، مؤكدين أن المليشيا دائماً ما تلجأ لمعاقبة المدنيين والزج بهم في السجون وتوجيه اتهامات كاذبة لهم.



وطالب حقوقيون يمنيون المنظمات الدولية بحماية الشعب اليمني، مؤكدين أن كل حرب تتسبب فيها المليشيا الإرهابية دائماً ما تلجأ في خسائرها لمعاقبة المدنيين تحت مزاعم العمل لصالح الجهة المهاجمة.



وتتعرض مواقع حوثية لسلسلة من الغارات التي تنفذها مقاتلات يمنية منذ الساعات الأولى من فجر اليوم خصوصاً في الجوف ومأرب وتعز والضالع.



في الوقت ذاته، قال شهود عيان في تعز إن المليشيا الحوثية حاولت إطلاق صاروخ من منطقة الحوبان شرق المحافظة لكنه انفجر في موقع إطلاقه متسبباً بعدد من القتلى في صفوف عناصر المليشيا. وذكر الشهود أن ثلاثة انفجارات سُمعت في منطقة الحوبان شرق تعز، وشوهد صاروخ ينفجر في السماء أيضاً بعد صعوده.