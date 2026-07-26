اتهم رئيس الوزراء اليمني الدكتور شائع الزنداني مليشيا الحوثي الإرهابية، بأنها تنفذ أجندة إيران لزعزعة أمن واستقرار المنطقة وتقويض الأمن البحري الدولي، من خلال استهداف السفن التجارية وتهديد أمن البحر الأحمر والممرات الملاحية الدولية.



وأكد في منشور له، اليوم (الأحد)، أن هذه الممارسات لا يدفع ثمنها اليمنيون فحسب، بل تمتد تداعياتها لتطال المنطقة والعالم، عبر تهديد حرية الملاحة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وتقويض الجهود الأممية والإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار.



وقال الزنداني إن حماية حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية مسؤولية جماعية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي مطالب اليوم باتخاذ موقف أكثر حزماً وردعاً إزاء السلوك الحوثي الإرهابي، وتجفيف مصادر دعمه ومنع استمرار تهديده للمصالح الإقليمية والدولية.



وأعلن رئيس الوزراء اليمني أن الحكومة ستواصل العمل بتنسيق وثيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية وشركائها في المجتمع الدولي، لمواجهة هذه التهديدات، وحماية أمن الملاحة، ودعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة وصون سيادة اليمن.



وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، شدد أمس (السبت)، على ضرورة رفع الجاهزية القتالية وتعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية في مختلف الوحدات العسكرية والأمنية، بما يرفع كفاءة الأداء ويواكب متطلبات المرحلة.



وعقد العرادة في مأرب لقاء مع وزير الدفاع الفريق طاهر العقيلي، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق صغير بن عزيز، بحضور قائد التحالف العربي في مأرب العميد فارس الشمّري، لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والميدانية، ومستوى الجاهزية، وسير تنفيذ الخطط العملياتية في مختلف الجبهات.



وأكد العرادة أن المعركة الوطنية التي يخوضها الشعب اليمني وقواته المسلحة منذ سنوات تمثل معركة مصيرية دفاعاً عن الجمهورية، وحماية الثوابت والمكتسبات الوطنية، ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.