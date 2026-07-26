أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 3.9% في شهر مايو 2026، على أساس سنوي إلى نحو 93.78 مليار ريال، مقارنة بنحو 90.29 مليار ريال في مايو من العام 2025.



19.5 % ارتفاع لـ«البترولية»



ووفقا للبيانات ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 19.5% في مايو الماضي إلى نحو 70.89 مليار ريال مقارنة بنحو 59.33 مليون ريال في مايو من العام 2025.



فيما انخفضت الصادرات غير بنسبة 19.5% في مايو الماضي إلى نحو 70.89 مليار ريال مقارنة بنحو 59.33 مليون ريال في مايو من العام 2025..



و انخفضت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 26.1% في مايو الماضي على أساس سنوي، وانخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير بنسبة 27.3% في مايو الماضي على أساس سنوي إلى نحو 13.03 مليار ريال.



وانخفضت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 24.4% إلى 9.85 مليار ريال، نتيجة لانخفاض «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها» بنسبة 32.4%، حيث تمثل نسبة 46.2% من إجمالي إعادة التصدير.



وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 65.7% في الشهر المماثل من العام السابق إلى 75.6% في شهر مايو 2026..



وانخفضت الواردات بنسبة 19.5% في شهر مايو الماضي إلى نحو 67.7 مليار ريال مقارنة بنحو 84.22 مليار ريال في مايو من العام 2025.



328.8 % فائض للميزان التحاري



وارتفع فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 328.8% في مايو الماضي إلى نحو 26.02 مليار ريال مقارنة بنحو 6.07 مليار ريال في مايو من العام 2025..



وتعد الصين الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة السلعية وشكلت ما نسبته 12.3% من إجمالي الصادرات في شهر مايو 2026، تلتها كوريا الجنوبية بنسبة 9.6%، ثم الإمارات بنسبة 7.5% من إجمالي الصادرات، كما جاءت الهند واليابان ومصر ومالطا وسنغافورة وبولندا وتايوان من بين أهم 10 دول صدرت المملكة إليها.



وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر ما نسبته 63.3% من إجمالي.



وتحتل الصين المرتبة الأولى لواردات المملكة السلعية بنسبة 22% من إجمالي الواردات في شهر مايو 2026، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 10.7%، ثم مصر بنسبة 8.4% من إجمالي الواردات.