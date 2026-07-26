كشفت الفنانة المصرية نجلاء بدر لأول مرة تفاصيل انفصالها عن المطرب محمد منير قبل ستة أيام فقط من موعد زفافهما، مؤكدة أن انتهاء العلاقة لم يكن بسبب الخيانة، كما تردد سابقاً، مشددة على أنها لا تزال تكن له كل التقدير والاحترام.

احترام متبادل

وقالت نجلاء بدر، خلال استضافتها في برنامج «في السر»، إن تلك المرحلة من حياتها انتهت قبل إتمام الزواج بفترة قصيرة، لكنها لا تفضل استعادتها أو الحديث عنها باستمرار، احتراماً لخصوصية محمد منير ومكانته الفنية.

وأضافت أنها تتجنب الخوض في أي تفاصيل تخص تلك العلاقة، مؤكدة أن منير قيمة فنية كبيرة، ومن حقه أن تبقى حياته الشخصية بعيدة عن التداول الإعلامي.

الخيانة ليست السبب

وحسمت نجلاء بدر الجدل بشأن أسباب الانفصال، نافية بشكل قاطع أن تكون الخيانة وراء إنهاء العلاقة، مؤكدة أن ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، لكنها فضلت عدم الكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إلغاء الزفاف.

صدمة لا تُنسى

وعلى الصعيد الشخصي، وصفت الفنانة المصرية وفاة والدها بأنها أصعب محطة مرت بها في حياتها، مؤكدة أن رحيله ترك أثراً لا يقارن بأي أزمة أخرى، وقالت: «وفاة والدي أكبر صدمة حقيقية في حياتي».

أمنية لم تتحقق

كما تحدثت نجلاء بدر عن حلم الأمومة، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن تصبح أماً، لكنها تقبلت عدم تحقق هذه الأمنية برضى، مشيرة إلى أنها تعوض هذا الشعور من خلال تجسيد شخصية الأم في أعمالها الفنية، وتحرص على تقديمها بإحساس صادق رغم أنها لم تعش التجربة في الواقع.