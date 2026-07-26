واصل الممثل السعودي جواد سامي، ابن حواري مكة المكرمة، تعزيز حضوره الفني خلال موسم 1447، عبر مشاركات جمعت الدراما والسينما والمسرح، إلى جانب نشاطه في الأدب وصناعة المحتوى.

وسجّل سامي إحدى أبرز محطاته في مسلسل «فبراير الأسود»، مجسداً شخصية «سمير» إلى جانب ناصر القصبي وحبيب الحبيب وعبدالمجيد الرهيدي وسناء بكر يونس وخالد الفراج، قبل أن يشارك في مسلسل «يوميات رجل متزوج» مع إبراهيم الحجاج.

وفي السينما، قدّم شخصية «وليد» في فيلم «هجير»، جامعاً بين الكوميديا والبعد النفسي ولغة الإشارة، فيما انتهى أخيراً من تصوير فيلم «حلزون» بإدارة المخرج هشام العطاس، في تجربة مختلفة عن أدواره السابقة. وامتد حضوره إلى مشروع «على خطاه»، إذ جسّد شخصية «رجل النجوم» ضمن عروض تفاعلية تجمع التمثيل والغناء والشعر، كما شارك في مهرجان الرياض للمسرح بمسرحية «منخوليا» من خلال شخصية «الجندي».

وتعود بدايات سامي إلى الإذاعة المدرسية ومسارح مكة، بدعم والده سامي المختار، الذي اهتم بتطوير مخارج حروفه عبر تسجيل قراءاته للقرآن الكريم. وتوسعت تجربته لاحقاً بالتدريب في أكاديمية MBC ودراسة «ستاند أب كوميدي»، وصولاً إلى روايته الأولى «جعلوني كوميديانا»، ليصوغ مسيرة متعددة، تجمع التمثيل والكتابة والكوميديا وصناعة المحتوى.