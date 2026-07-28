ماكرون: فرنسا تواجه أسوأ حرائق غابات منذ الحرب العالمية الثانية

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن بلاده تواجه واحدة من أخطر الكوارث البيئية في تاريخها الحديث، واصفاً الحرائق المندلعة في إقليم جيروند جنوب غربي فرنسا بأنها «الأشد منذ الحرب العالمية الثانية»، ومؤكداً أن الأسابيع القادمة ستكون «قاسية» في ظل استمرار موجة الحر والجفاف.

وجاءت تصريحات ماكرون خلال زيارته مدينة بوردو، حيث شارك في اجتماع خلية الأزمة بمركز العمليات الإقليمي لخدمات الإطفاء والإنقاذ، بحضور وزير الداخلية لوران نونيز وعدد من المسؤولين، لمتابعة تطورات جهود مكافحة الحرائق.

160 ألف هكتار

وأوضح الرئيس الفرنسي أن النيران أتت حتى الآن على أكثر من 160 ألف هكتار من الغابات، واصفاً ما تشهده البلاد بأنه «الأكثر قسوة على الإطلاق»، داعياً إلى إعادة النظر في خطط إعادة تشجير الغابات بما يتناسب مع تأثيرات التغير المناخي والظروف البيئية الجديدة.

دعم للمتضررين

وأعلن ماكرون تفعيل خلية حكومية لمتابعة التداعيات الاقتصادية للحرائق، مؤكداً تقديم الدعم للقطاعات الأكثر تضرراً، وفي مقدمتها السياحة والزراعة والصناعة، إلى جانب مساندة السكان المتضررين.

كما وجه الشكر لرجال الإطفاء وفرق الإنقاذ والأجهزة الأمنية والعاملين في القطاع الصحي والمتطوعين، مشيداً بالدعم الذي قدمته عدة دول أوروبية للمساهمة في إخماد الحرائق، مقدماً تعازيه في رجلَي الإطفاء اللذين لقيا مصرعهما أثناء أداء مهامهما.

احتواء الحريق

في المقابل، أعلن مسؤولو الإطفاء في إقليم جيروند أن الحريق أصبح «محتوى» بعد توقف امتداده، لكنه لم يوضع تحت السيطرة الكاملة، محذرين من احتمال تجدده مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة، ومؤكدين جاهزية طائرات مكافحة الحرائق للتدخل عند الحاجة.

إجلاء واستنفار ميداني

وتشهد عدة مناطق في جنوب فرنسا موجة غير مسبوقة من حرائق الغابات، مدفوعة بارتفاع درجات الحرارة والجفاف والرياح القوية، ما أجبر السلطات على إجلاء عشرات الآلاف من السكان وإغلاق عدد من الطرق والمرافق العامة، فيما تتواصل جهود الإخماد لمنع امتداد النيران إلى مناطق جديدة.

التغير المناخي يفاقم المخاطر

وتأتي هذه الحرائق في وقت تحذر السلطات الفرنسية وخبراء المناخ من تصاعد الظواهر الجوية المتطرفة خلال السنوات الأخيرة، ما دفع الحكومة إلى مراجعة إستراتيجيات إدارة الغابات وتعزيز قدراتها على مواجهة الكوارث الطبيعية.