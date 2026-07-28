قد يبدو الوصول إلى بيانات نجوم هوليوود مهمة مستحيلة، لكن خطأ أمنياً واحداً كان كفيلاً بكشف معلومات حساسة تخص عدداً من أشهر الأسماء في صناعة السينما، في واقعة أثارت مخاوف واسعة بشأن حماية البيانات الشخصية حتى داخل أكبر الفعاليات العالمية.

وكشف باحث في الأمن السيبراني عن تسريب بيانات ضخم مرتبط بمهرجان «تريبيكا» السينمائي في مدينة نيويورك، شمل معلومات اتصال وبيانات تقنية تخص عدداً من نجوم هوليوود والمخرجين العالميين، بينهم أنجلينا جولي، وروبرت دي نيرو، ورامي مالك، وشارون ستون.

وأوضح الباحث أنه عثر على قواعد بيانات غير مؤمنة تضم أكثر من 666 ألف ملف تابع للمهرجان. ورغم أن معظمها احتوى على بيانات صحفية وجداول للعروض السينمائية، فإن أحد الملفات الاحتياطية كشف عن آلاف عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف الخاصة بعدد من الشخصيات البارزة.

وشملت البيانات أسماءً معروفة، من بينها مايكل دوغلاس، ونيل باتريك هاريس، إلى جانب المخرجين مارتن سكورسيزي، وداني بويل، وجورج لوكاس.

وبحسب المعلومات المتاحة، فإن جزءاً كبيراً من البيانات يعود إلى وكلاء ومديري أعمال الفنانين، إلا أن الباحث أكد أيضاً وجود عناوين بريد إلكتروني شخصية، إضافة إلى بيانات تقنية للأجهزة المستخدمة في تسجيل الدخول، مثل أنواع الهواتف، وأنظمة التشغيل، والمتصفحات، وهي معلومات قد تساعد المهاجمين على تنفيذ هجمات أكثر دقة.

وحذر من أن هذه البيانات يمكن استغلالها في هجمات انتحال الهوية، عبر إنشاء رسائل بريد إلكتروني تبدو موثوقة من خلال تغيير بسيط في عنوان المرسل، ثم إرسال ملفات أو روابط خبيثة إلى المشاهير أو المقربين منهم، مشيراً إلى أن أساليب الهجمات الإلكترونية أصبحت أكثر تطوراً خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أنه أبلغ الجهة المنظمة للمهرجان بالثغرة الأمنية قبل أيام من انطلاق الفعاليات، لافتاً إلى أن الاستجابة كانت سريعة، إذ أُغلقت قواعد البيانات المكشوفة في اليوم نفسه.

وأشار أيضاً إلى أنه لم يقم بتنزيل أي من الملفات، ولم تتوفر أدلة على وصول جهات خبيثة إليها، موضحاً أن البيانات الحساسة كانت مخزنة داخل ملفات احتياطية غير معنونة، وهو ما قد يكون حدّ من احتمالات اكتشافها.

وفي ختام تصريحاته، دعا الباحث المؤسسات إلى تعزيز إجراءات الأمن السيبراني، من خلال فصل النسخ الاحتياطية عن قواعد البيانات التشغيلية، وتخزينها في بيئات مستقلة، مع تشفير الملفات الحساسة للحد من مخاطر الوصول غير المصرح به في حال وقوع أي تسريب.

ويُعد مهرجان «تريبيكا» أحد أبرز المهرجانات السينمائية في الولايات المتحدة، إذ انطلق عام 2002 بهدف دعم المشهد الثقافي في جنوب مانهاتن عقب أحداث 11 سبتمبر، ويستضيف سنوياً مئات العروض السينمائية ويستقطب عشرات الآلاف من الزوار من مختلف أنحاء العالم.