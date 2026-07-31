أعلنت شرطة لندن أن مواطناً يحمل الجنسية البريطانية والأذربيجانية قبض عليه في قبرص للاشتباه في تجسسه على قاعدة جوية بريطانية في الجزيرة الواقعة على البحر المتوسط وإمداد الحرس الثوري الإيراني بمعلومات.



وأفادت الشرطة في بيان، اليوم (الجمعة)، بأن السلطات في قبرص اعتقلت رشاد سلطانوف (44 عاماً) من منطقة إزلنغتون شمال لندن في 17 يوليو، ويحتجز حالياً في انتظار انتهاء إجراءات تسليمه، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».



وأشارت إلى أن القبض عليه جاء في إطار أول تحقيق تجريه بريطانيا في الخارج بموجب قانون الأمن القومي بقيادة شرطة مكافحة الإرهاب بشأن حوادث وقعت في قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص بين 11 مايو و22 يونيو من العام الماضي.



وأكدت أن سلطانوف متهم بمراقبة القاعدة لصالح جهة معادية، وأنه نقل بعد ذلك المعلومات إلى الحرس الثوري الإيراني.



من جهتها، قالت رئيسة شرطة مكافحة الإرهاب في لندن هيلين فلاناغان في البيان إن «هذه القضية تظهر قدرتنا على استخدام قانون الأمن القومي خارج البلاد عندما تتعرض قواعد عسكرية بريطانية لاستهداف يُشتبه في وقوف دولة معادية وراءه».



يذكر أن قبرص تستضيف قاعدتين عسكريتين بريطانيتين تتمتعان بوضع سيادي، من بينهما قاعدة أكروتيري، والتي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة إيرانية في أوائل مارس، بعد أيام من بدء إسرائيل والولايات المتحدة توجيه ضربات إلى إيران.



ووافقت بريطانيا في بداية الحرب على طلب أمريكي باستخدام القواعد البريطانية لتنفيذ ضربات دفاعية ضد الصواريخ الإيرانية الموجودة في مستودعات التخزين أو على منصات الإطلاق.