فاز الطبيب الأمريكي من أصول مصرية عبدالرحمن السيد، بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، بعد تفوقه في الانتخابات التمهيدية، ليقترب من تحقيق إنجاز تاريخي قد يجعله أول مسلم يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، إذا حسمت الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر القادم.

السيد (41 عامًا)، ولد في ولاية ميشيغان لعائلة مصرية مهاجرة، وتخرج في جامعة ميشيغان، ثم حصل على شهادة الطب من جامعة كولومبيا، والدكتوراه من جامعة أكسفورد، قبل أن يبرز مديرًا للصحة في مدينة ديترويت، ويخوض لاحقًا انتخابات حاكم الولاية.

ويطرح السيد برنامجًا سياسيًا ذا توجه تقدمي، يتضمن توسيع الرعاية الصحية، وخفض تكاليف المعيشة، وانتقاد الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، إلى جانب دعمه الحقوق المتساوية للفلسطينيين والإسرائيليين. كما يحظى بدعم شخصيات بارزة في الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي، مثل بيرني ساندرز، وإليزابيث وارن، وألكساندريا أوكاسيو - كورتيز.

ورغم انتخاب عدد من المسلمين لعضوية مجلس النواب الأمريكي، من بينهم كيث إليسون، وأندريه كارسون، وإلهان عمر، ورشيدة طليب، فإن مجلس الشيوخ لم يشهد حتى اليوم انتخاب أي عضو مسلم، ما يجعل فوز عبدالرحمن السيد في الانتخابات العامة حدثًا غير مسبوق في التاريخ السياسي الأمريكي.