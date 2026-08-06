يحذر مختصون في التغذية من الإفراط في استهلاك الملح، مؤكدين، أن كثيراً من الأشخاص يتناولون كميات تفوق الاحتياج اليومي، دون الانتباه إلى أن الجزء الأكبر منها يأتي من الأغذية المصنعة والوجبات السريعة، وليس من الملح المضاف أثناء الطهي فقط.

وأوضح الخبراء، أن ارتفاع استهلاك الصوديوم قد يؤدي إلى احتباس السوائل داخل الجسم، ما يرفع ضغط الدم ويزيد العبء على القلب والأوعية الدموية والكلى، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون أمراضاً مزمنة أو لديهم تاريخ عائلي مع ارتفاع ضغط الدم.

وأشارت الدراسات إلى أن اللحوم المصنعة، ورقائق البطاطس، والصلصات الجاهزة، والمعلبات تعد من أكثر الأطعمة احتواءً على الصوديوم، ما يستدعي قراءة الملصقات الغذائية والحرص على اختيار المنتجات الأقل احتواءً عليه.

وينصح المختصون بالاعتماد على الأعشاب الطبيعية والبهارات لإضفاء النكهة على الطعام، مع الإكثار من الخضراوات والفواكه الطازجة، للحفاظ على توازن الصوديوم في الجسم، وتقليل احتمالات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالإفراط في الملح.