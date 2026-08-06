أعلن نادي طرابزون سبور التركي، اليوم (الخميس)، تعاقده رسمياً مع النجم المصري محمد صلاح في صفقة انتقال حر، عقب رحيله عن ليفربول الإنجليزي.

وقال النادي في بيان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «وقّع محمد صلاح عقداً مع طرابزون لمدة عامين، بحضور رئيس النادي أرطغرل دوغان».



حفل تقديم تاريخي

وكان طرابزون قد أعلن عن إقامة حفل تقديم تاريخي للنجم المصري على ملعب «بابارا بارك»، بحضور جماهير النادي، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت إسطنبول.



قيمة صفقة صلاح

وبحسب تقارير صحفية، سيحصل صلاح على راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو، إضافة إلى مكافأة توقيع قدرها 5 ملايين يورو، فضلاً عن حصوله على 25% من عائدات بيع قمصانه.