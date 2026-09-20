أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي في نسختها السابعة والعشرين، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، قائمة المواد المحظورة والمقيّدة التي يُمنع إدخالها إلى مواقع تدريب المنتخبات المشاركة، والتي جاءت على النحو التالي:



أولاً: مواد يُحظر إدخالها لدواعٍ أمنية وسلامة:



المواد غير القانونية بما في ذلك المخدرات، والمشاعل والألعاب النارية والأسلحة والمقذوفات والمتفجرات وقنابل الدخان والمواد القابلة للاشتعال والمواد النارية والمواد المضغوطة والغازات المسالة، والمواد المؤكسدة والأكاسيد الفوقية العضوية، والمواد السامة أو المشعة أو الكاوية أو المسببة للتآكل والمواد المُسمّمة أو الضارة أو النفاذة، وعبوات الرش أو المواد الكيميائية أو أي مواد قابلة للاشتعال، وأعواد الثقاب والولاعات، والسجائر الإلكترونية.



ثانياً: معدات وأدوات محظورة:



القوارير الزجاجية وعلب المشروبات (Cans) والعلب القابلة للكسر والمخّات الحرارية، ومعدات الترفيه أو المعدات الرياضية، ومعدّات التصوير الاحترافية وأجهزة التسجيل، وأفلام الليزر، ومكبرات الصوت اليدوية (الميغافون)، والمظلات وعصي السيلفي، وأجهزة الحاسوب المحمولة والأجهزة اللوحية والحواسيب المتنقلة والشواحن المتنقلة (الباور بانك)، والوسائل الإلكترونية اللاسلكية والأجهزة عالية التردد، والطائرات المتحركة أو المنزلقة أو نماذجها والطائرات الشراعية والطائرات بدون طيار والكرات والبالونات القابلة للنفخ، وأي نوع من الأدوات منزلية كانت أو مهنية مثل السكاكين والمفكات والمقصات وغيرها.



ثالثاً: مواد وأغراض أخرى محظورة:



الحيوانات والطيور الأليفة (باستثناء كلاب الإرشاد)، وأي لافتات أو مواد ذات محتوى تجاري غير مصرح به، وحقائب اليد وحقائب الظهر وحقائب السفر التي يتجاوز حجمها حجم ورقة A4 (20×30 سم)، وأي مادة ذات خطاب سياسي أو عدواني أو عنصري، وأي غرض يشبه ظاهرياً إحدى المواد الممنوعة أو يحاكيها أو يعادلها، وأي شيء يقرر المنظم أنه خطر أو يشكل تهديداً للسلامة.



وأكدت اللجنة المنظمة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على توفير بيئة آمنة ومنظمة لجميع المنتخبات والأجهزة الفنية والإدارية في مواقع التدريب، وضمان سير التحضيرات وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة. ‏