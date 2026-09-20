كتبت لاعبة المنتخب السعودي للكاراتيه دينا أحمد اسمها بأحرف من نور في تاريخ الرياضة السعودية، بتحقيقها أول ميدالية نسائية للمملكة في تاريخ الدورات الآسيوية، بحصولها على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية الـ20 «ناغويا 2026»، اليوم (الأحد).



وجاء فوز دينا بالبرونزية بعد أن قلبت تأخرها في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع التي جمعتها بالنيبالية أروكا غورونغ من 0-3 إلى 8-7، في منافسات وزن 68 كجم، معلنة بذلك حصولها على أول ميدالية سعودية نسائية في تاريخ الدورات الآسيوية للكبار.



وأضاف زميلها سعود البشير الميدالية البرونزية الثانية للسعودية في الدورة، إثر فوزه على النيبالي تامانغ بثنائية نظيفة، ضمن منافسات وزن 60 كجم.



وكان البشير قد تأهل لهذا الدور بفوزه على التايلندي سيواكون مويكثونغ بالأفضلية بعد تعادلهما 5-5، وخسارته من الكويتي عبدالله شعبان 8-11، وفوزه على القيرقستاني كاليكوف 10-2.



وفي منافسات الكاراتيه، غداً (الإثنين)، يلاقي اللاعب محمد العسيري نظيره من منغوليا عند الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت اليابان ضمن مواجهات دور الـ16 لوزن تحت 67 كجم، فيما تواجه زميلته رنا فياض (68 كجم) نظيرتها من الأردن عند الثانية والنصف ظهراً.



الفيصل يشهد منافسات فريق السعودية



شهد رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الوفد السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عدداً من منافسات فريق السعودية اليوم في ناغويا.



من جهة أخرى، توّج نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نائب الوفد السعودي رئيس الاتحاد الآسيوي للترايثلون الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الفائزين في منافسات فردي الرجال للترايثلون، التي أقيمت، اليوم (الأحد)، في مدينة قامقوري باليابان، ضمن منافسات الدورة الآسيوية.



وعلى صعيد آخر، حضر عبدالعزيز باعشن حفل الاستقبال الذي نظمته اللجنة الأولمبية اليابانية، على هامش الدورة الآسيوية، بحضور رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية كيرستي كوفنتري، وعدد من رؤساء اللجان الأولمبية الآسيوية.



الزبن والسراج في السباحة غداً



أقيمت، اليوم (الأحد)، منافسات اليوم الأول للسباحة، في طوكيو، بمشاركة عماد الزبن وزيد السراج في سباق 100م حرة، وعلي العيسى في سباق 100م ظهر.



وأنهى الزبن تصفية السباق بزمن 49.81 ثانية، لتقرر على إثره اللجنة المنظمة دخوله في سباق الفرصة الثانية للمسافة ذاتها، لتحديد المتأهلين للنهائي، إلا أن الطاقم الفني للزبن قرر عدم المشاركة؛ بسبب قصر فترة الاستشفاء بين السباقين والبالغة 15 دقيقة لأهمية إراحته للسباقات الأخرى، فيما اختتم السراج السباق بزمن 50.49 ثانية، والعيسى بزمن 57.35 ثانية.



ويواصل الثنائي السراج والزبن مشاركتهما في الدورة، بتواجدهما في تصفيات سباق 50م حرة، الذي يقام عند الـ10 من صباح غد (الإثنين).



القتال المختلط ينهي المشاركة



اختتم فريق الفنون القتالية المختلطة مشاركته بالدورة بعد خسارة ممثليه مالك باسهل في ربع نهائي وزن تحت 60 كجم أمام كازاخستان 0-3، وسعود الملحم (تحت 65 كجم) أمام الفلبين بالنتيجة ذاتها.



الرماية تدشن مشاركتها بالسكيت



يفتتح فريق السعودية للرماية مشاركته في تصفيات اليوم الأول لمسابقة السكيت بالدورة الآسيوية بداية من الـ10:30 من صباح غدٍ (الإثنين)، بتوقيت اليابان، في ميدان الرماية بمدينة آيتشي ناغويا، ويمثل الأخضر كل من الرماة الأمير سعود بن الحسن، وسعيد المطيري، وفهد الحربي.



«القدم» يعاود التدريبات قبل كوريا



عاود المنتخب الوطني تحت 21 عاماً، مساء اليوم (الأحد)، تدريباته بناغويا، في أعقاب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس (السبت)، بعد المباراة التي جمعته بمنتخب قطر ضمن منافسات لعبة كرة القدم، الجمعة الماضية.



وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية، قُسموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة أمام منتخب قطر، مراناً استرجاعياً، في حين بدأت المجموعة الأخرى الحصة التدريبية بتمارين لياقية أعقبها مران تكتيكي، واختتمت الحصة بمران على الكرات الثابتة.



ويواصل أخضر 21 عاماً مساء يوم غدٍ (الإثنين)، تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية الثلاثاء القادم ضمن منافسات المجموعة الرابعة في لعبة كرة القدم بالدورة الآسيوية.