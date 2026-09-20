أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأحد) أن كل الخيارات على الطاولة تجاه إيران، موضحاً أن شيئاً كبيراً قد يحدث قريباً جداً.

وقال ترمب لـ«فوكس نيوز»: الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصادياً أو التوصل إلى صفقة، مضيفاً: «أنا في وضع اتخاذ القرار وأمور كبيرة جداً ستحدث في المستقبل القريب». وأشار إلى أنه سيكون منفتحاً على فكرة لقاء الرئيس الإيراني في نيويورك، مشدداً بالقول: «بعض المسؤولين الإيرانيين يختبئون ولا يمكن إيجاد أشخاص قادرين على إبرام صفقة». وأضاف: «سؤالي هو متى وإذا كنت سأفجر إيران بأكملها ومن الأفضل أن يحسنوا التصرف»، موجهاً تحذيرات جديدة إلى السلطات الإيرانية وملمحاً إلى «إمكانية تفجير إيران بأكملها». وكانت القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية قالت في بيان، اليوم، إن «طهران تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف العمليات القتالية»، محذرة من أي هجوم أمريكي. وتأتي تصريحات ترمب في الوقت الذي حددت طهران 7 شروط للعودة للمفاوضات والتي منها إنهاء الحرب على كافة الجبهات، والإفراج الكامل عن الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الدولية، إضافة إلى إنهاء الحصار البحري كشرط أساسي للتوصل إلى أي حلول سياسية. في غضون ذلك، ألمحت تركيا إلى مساعٍ جديدة من أجل وقف الحرب في خطوة تبين أن تركيا عازمة على الدخول في خط الوساطة بين طرفي الصراع. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: نعمل مع دول أخرى على إعداد مقترحات جديدة تهدف إلى دفع طهران وواشنطن نحو التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، موضحاً لقناة «إن تي في» التركية، أن بلاده تسعى للوصول إلى نتيجة في المفاوضات بين واشنطن وطهران. ولم يفصح فيدان عن تفاصيل هذه المقترحات، غير أنه أكد وجود حالة من انعدام الثقة بين الجانبين الأمريكي والإيراني، قائلاً: «هناك انعدام ثقة قوي بين الطرفين، والآن يحاول الجانبان بوضوح دفع هذه العملية قدماً بطريقة تضمن مصالحهما». ومن المقرر أن يناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب خلال لقاء مرتقب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ (الثلاثاء) القادم في نيويورك، الخطوط العريضة لهذه الجهود وإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران.